Глава Антикоррупционной службы предложил сократить число выездных проверок за счёт дистанционного контроля, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев опубликовал в Facebook своё первое обращение на новой должности.
Он отметил, что несмотря на институциональные изменения, остаётся приоритетным новый формат работы, базирующийся на идеологии добропорядочности.
"Однако и хватку мы ослаблять не намерены", – отметил Алик Шпекбаев.
Свой пост глава антикоррупционного ведомства посвятил злоупотреблению служащих своим положением во время командировок по стране и "нескончаемых комплексных проверок низовых структур, традиционно сопровождаемых поборами, застольями и подношениями".
Алик Шпекбаев отметил, что такая порочная практика, являясь пережитком прошлого, глубоко укоренилась в сознании людей и воспринимается чуть ли не нормой, характеризующей организационную культуру отечественной государственной службы. В то же время в странах ОЭСР, на стандарты которой равняется Казахстан, такой проблемы просто не существует.
"На каждую командировку проверяющим выделяется достаточно средств, покрывающих расходы на логистику, проживание и питание. Однако зачастую ревизоры, отправляясь в регионы, умудряются не потратить и тиына из выделенных денег. Номер в хорошей гостинице, ежедневные обеды и ужины с солёными огурцами в лучших ресторанах, нередко имеющие последствия в виде пьяных разборок; дорогие подарки, баня и охота, – всё это за счёт средств проверяемых коллег", – подчеркнул Алик Шпекбаев.
По его словам, местные руководители нередко обращаются за помощью к бизнесменам, чтобы "на уровне" встретить начальство. Такая помощь никогда не бывает безвозмездной и в дальнейшем трансформируется в покровительство со стороны чиновника, отметил глава Антикоррупционной службы.
"Особенно возмущает то, что региональные госорганы по умолчанию принимают и даже поддерживают на плаву этот "институт", изощряясь в организации более интересного и нетривиального досуга для гостей из столицы или областного центра. Как правило, делается это ради положительного отчёта на стол министру или акиму области, а также камуфлирования грубых нарушений в работе", – отметил Алик Шпекбаев.
Он добавил, что люди пытаются оправдать подобное поведение проявлением уважения к руководству, своего рода национальными традициями и чинопочитанием.
Алик Шпекбаев отметил, что вся вышеизложенная практика является грубым нарушением, за которое предусмотрены жёсткие санкции – от увольнения до реальных сроков лишения свободы. То же самое касается и принимающей стороны.
"Агентством данный вопрос уже взят на системный контроль. В отдельных регионах есть результаты – виновные лица привлекаются к ответственности. Более того, в целях рационального использования бюджетных средств мы внесём предложения в Правительство по оптимизации выездных проверок с переходом на дистанционный мониторинг", – сообщил глава ведомства.
Алик Шпекбаев также призвал всех общественников и неравнодушных граждан сообщать о подобных нарушениях посредством электронной почты ([email protected]
), социальных сетей или в колл-центр агентства – 1424.