Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) перевернулись на полигоне, выполняя "полицейский разворот". Видео произошедшего очень популярно в сети: Lada Vesta быстро едет назад, проезжая дорожные ограничения делает резкий разворот, при этом машина совершая боковое сальто приземляется на колеса. cMJFxtIMom8 Предполагается, это произошло на всеармейском конкурсе "Дорожный патруль", который проходил 12-15 июня на полигоне "Ногинский" в Подмосковье. На помощь к экипажу авто прибежали очевидцы. Пострадавших нет. А комментарии к видео повеселили: «Гранта очень высокая. Даже после замены стоек. На такие фокусы не предназначена. Зато все двери открылись без лома и водилы живы. + в карму АвтоВАЗа» «ЭРА-ГЛОНАС сработала? :)» «Что такое военный переворот? Это когда ВАИ попыталась сделать полицейский разворот, но что-то пошло не так.» «Единственное видео о полиции, которое соберет одни лайки))» «Джеймс Бонд нервно курит в стороне» «…зато живые и целые остались, еще и прославились»