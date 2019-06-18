Как оказалось, самым популярным сайтом по продаже автомобилей в Уральске является kolesa.kz. Мы взяли автомобили, которые продаются в Уральске, причем с "рук", то есть имеющие пробег. Самым дорогим автомобилем, который продается на этом сайте, является черный ретроавтомобиль "ЗИЛ-117"года выпуска. Он стоит 56 миллионов тенге. Это седан с автоматической коробкой передач и объемом двигателя в 7,6 литра (бензин).Следующим в рейтинге дорогих автомобилей стал Mercedes-Benz G 63 AMGгода выпуска. Это внедорожник желтого цвета, который имеет пробег всего 40 тысяч километров. Объем двигателя 5,5 литра (бензин). Полноприводный автомат можно приобрести за 45 миллионов тенге.Третье место в рейтинге занял Lexus LX 570года выпуска, черного цвета, Его стоимость составляет 34,8 миллиона тенге. Полноприводный внедорожник с автоматической коробкой передач имеет пробег всего 20 тысяч километров с объемом двигателя 5,7 литра (бензин). Владелец автомобиля дает подробные характеристики своего железного коня. - Литые диски, тонировка, люк, панорамная крыша, спойлер, ветровики, рейлинги, багажник, дневные ходовые огни, противотуманки, омыватель фар, корректор фар, обогрев зеркал , кожа, дерево, шторки , аудиосистема, bluetooth, CD, MP3, USB, DVD, DVD-чейнджер, сабвуфер , ГУР, ABS, SRS, зимний режим, спортивный режим, сигнализация, автозапуск, иммобилайзер, бесключевой доступ, полный электропакет, центрозамок, кондиционер, климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигационная система, мультируль, подогрев руля, подогрев сидений, подогрев задних сидений, вентиляция сидений, память сидений, память руля, парктроники, камера заднего вида, датчик света, датчик дождя, датчик давления в шинах, пневмоподвеска, изменяемый клиренс, - написал на сайте объявлений владелец авто. Также он отметил, что машина была куплена и обслуживается у официального дилера "Лексус-Самара". Бережная эксплуатация. На гарантии. Дополнительно установлена механическая блокировка КПП на ключ, спутниковая сигнализация с GPS, автоподзаводом и управлением со смартфона, тонировка, ветровики. Но при всем этом хозяин согласен на торг.Итак, на четвертом месте красуется новенький автомобиль Toyota Alphardгода выпуска за 34,5 миллиона тенге. Это полноприводный минивэн, черного цвета с объемом двигателя 3,5 литра (бензин). Этим автомобилем еще не успели попользоваться, он с нулевым пробегом. У него самая максимальная комплектация. Утилизационный сбор уже оплачен, и авто зарегистрировано в Казахстане.Заключает ТОП-5 самых дорогих авто серый кроссовер BMW X5года выпуска за 33,5 миллиона тенге. Машина имеет полный привод. Ее пробег всего 4 тысячи километров. Объем двигателя 3 литра (бензин). Коробка передач - автомат.