Я давно заметила, что при плохом настроении рука тянется к шоколадке или тортику. А вы?Оказывается, секрет в том, что организм сам знает, что он хочет. Точнее, какой вкус ему нужен.  Так, пища, обладающая сладким вкусом, помогает при стрессе и депрессии, лечит сердце. Чашечка черного чая с медом или сахаром лучшее лекарство от головной боли. Главное остановиться вовремя, чтобы потом не пришлось бороться с лишним весом, лечить кариес или желудок. При бессоннице и повышенной раздражительности поможет кислый вкус. Нужно кушать квашенную капусту, щавель, кисломолочные продукты. При пониженном давлении тоже кушайте кислое – съешьте дольку лимона. Перец, мускатный орех, гвоздика, хрен, имбирь – восполнят недостаток энергии. Острые продукты стимулируют пищеварение. Соленая еда поможет при плохом аппетите, но в остальных случаях с любовью к солененькому лучше бороться, так как соль накапливается в тканях и задерживает воду. Лечиться горьким нужно в меру. В небольшом количестве полезны цикорий, чабрец, розмарин, чай, кофе. Они помогут справиться с нервозностью, препятствуют накоплению жидкости в организме и очищают от шлаков. Горький вкус также оказывает противовоспалительное действие и стимулирует умственные способности, нормализует работу почек. Однако злоупотребление подобных продуктов, например привычка пить много чая или кофе, приводит к сухости кожи, появлению морщин и неврозов.  