Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы ПС КНБ РК, сегодня, 18 июня, около 4 часов утра пограничным нарядом ОТПК «Құрманғазы-авто» Атырауского погранотряда в ходе проверки грузовой автомашины «Фрайтлайнер», следовавшей по маршруту Атырау- Астрахань, выявлена контрабанда табачных изделий марки «MILANO» весом более 15 000 кг. Незаконный груз в документах значился как бытовая техника. - Хозяин контрабандного груза 55-летний гражданин РК, ранее уже имевший судимость, будет передан сотрудникам ДГД по Атырауской области, - сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.