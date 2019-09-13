Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 9 по 12 сентября на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-Канал-Мигрант». – За четыре дня ОПМ выявлено 445 административных нарушений, из них совершенные иностранцами – 368, гражданами Республики Казахстан -77, 46 иностранцев были выдворены за пределы страны. Также во время проведения ОПМ сотрудниками миграционной службы отдела полиции Бурлинского района в одном из магазинов города Аксай выявлен факт незаконного привлечения иностранной рабочий силы. Хозяин магазина неоднократно принимал на работу иностранцев, пребывающих в РК без соответствующего разрешения. В отношении работодателя проводится досудебное расследование по статье 395 УК РК "Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике Казахстан иностранной рабочей силы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Кроме этого, полицейские выяснили, что казахстанец пытался незаконно пересечь государственную границу. – В отношении правонарушителя проводится досудебное расследование по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан", - добавили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.