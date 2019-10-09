464 миллиона тенге налогов на транспорт задолжали жители ЗКО

Более 20 миллионов задолжали только 10 должников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДГД по ЗКО По словам руководителя управления разъяснительных работ ДГД по ЗКО Айман Куановой, всего задолженность налога на транспорт жителей ЗКО составила 464,4 миллиона тенге. - Более чем у 16 тысяч человек имеются автомобили. Основной долг составляет 342,3 миллиона тенге и 122 миллиона тенге - пеня, - отметила Айман Куанова. Между тем, стали известны имена ТОП-10 злостных не плательщиков. - Наибольшую сумму задолжала Мария Сирик, у нее поставлен на учет автомобиль марки Mersedes