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Происшествия

464 миллиона тенге налогов на транспорт задолжали жители ЗКО

Более 20 миллионов задолжали только 10 должников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено ДГД по ЗКО По словам руководителя управления разъяснительных работ ДГД по ЗКО Айман Куановой, всего задолженность налога на транспорт жителей ЗКО составила 464,4 миллиона тенге. - Более чем у 16 тысяч человек имеются автомобили. Основной долг составляет 342,3 миллиона тенге и 122 миллиона тенге - пеня, - отметила Айман Куанова. Между тем, стали известны имена ТОП-10 злостных не плательщиков. - Наибольшую сумму задолжала Мария Сирик, у нее поставлен на учет автомобиль марки Mersedes
Кристина Кобина
464 миллиона тенге налогов на транспорт задолжали жители ЗКО
Более 20 миллионов задолжали только 10 должников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено ДГД по ЗКО По словам руководителя управления разъяснительных работ ДГД по ЗКО Айман Куановой, всего задолженность налога на транспорт жителей ЗКО составила 464,4 миллиона тенге. - Более чем у 16 тысяч человек имеются автомобили. Основной долг составляет 342,3 миллиона тенге и 122 миллиона тенге - пеня, - отметила Айман Куанова. Между тем, стали известны имена ТОП-10 злостных не плательщиков. - Наибольшую сумму задолжала Мария Сирик, у нее поставлен на учет автомобиль марки Mersedes Benz 210 с 2003 года, ее долг составил 4,2 миллиона тенге. Второе место занимает Вячеслав Горелов, он имеет три зарегистрированных авто марки ВАЗ-21053, GMC safari, ГАЗ-33061, он должен государству более 2,7 миллиона тенге. Людмила Аязбаева за Lexus LX 470 задолжала 2,5 миллиона тенге. Хасмагомед Богатырев  свой джип Ssang Young Musso приобрел 22 года назад, его долг достиг 2,3 миллиона тенге. Остальные по списку  ТОП -10 должны более одного миллиона тенге, - пояснила Айман Куанова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Транспорт Налог задолжники

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