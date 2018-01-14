- В результате лобового столкновения автомашин марки Hyundai Accent и «ВАЗ-21015» погибли пять человек: 60-летний водитель «ВАЗ-21015», две женщины 40 и 57 лет, 29-летний парень и 60-летний пассажир, - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области.

Водитель и пассажиры автомашины Hyundai Accent доставлены в больницу с.Аккистау Исатайского района.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, - сообщилп пресс-секретарь областного ДВД Назымгуль КАЙСАГАЛИЕВА.

Смертельная авария произошла сегодня, 14 января, в 15.15 на трассе Атырау-Астрахань в 5 км от села им.Х.Ергалиева.