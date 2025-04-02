5 млн тенге отсудили уральцы у турфирмы, из-за которой не смогли отдохнуть в Таиланде

В редакцию "МГ" обратился житель Уральска Санат Тукпанов. Он рассказал, что в августе 2024 года купил тур в Таиланд через турфирму ИП «География» за 1 082 358 тенге. Вслед за ним путёвки приобрели и четверо его друзей. Однако в поездку никто так и не поехал. Тогда Тукпанов обратился к директору компании ТОО «География». Там ему объяснили, что его тур действительно бронировали, но деньги от ИП так и не поступили. Позже, из-за частых нарушений, договор с ИП был расторгнут. Деньги мужчине не вернули, и он вместе с друзьями подал в суд.

Суд №2 города Уральск рассмотрел дело. Согласно материалам, пять человек оплатили туры через ИП «География». Позже турагент сообщил, что из-за ошибки в системе туроператора документы не оформили, и пообещал вернуть деньги. Он даже написал расписку, но деньги так и не вернул. Пострадавшие просили расторгнуть договор и вернуть оплату, но ответа не последовало. Представитель турфирмы на онлайн-заседание не вышел.

Суд постановил расторгнуть договоры с ИП «География» и взыскать с него следующие суммы:

В пользу первого пострадавшего: 1 081 211 тенге, 108 000 за услуги представителя, 4 061 тенге нотариусу, 10 812 тенге госпошлины.

В пользу второго: 1 082 358 тенге, 108 200 за услуги представителя, 4 061 тенге нотариусу, 10 823 тенге госпошлины.

В пользу третьего: 1 086 777 тенге, 108 000 за услуги представителя, 10 867 тенге госпошлины.

В пользу четвёртой пострадавшей: 662 500 тенге, 6 640 тенге госпошлины.

В пользу пятой пострадавшей: 662 500 тенге, 63 000 за услуги представителя, 6 640 тенге госпошлины.

Согласно информации из судебного кабинета, решение суда можно обжаловать в течение месяца.

Между тем, сами пострадавшие с ним не согласны — они считают, что дело нужно рассматривать не как гражданское, а как уголовное. Также они ищут других людей, которые могли пострадать от действий этой турфирмы, и хотят предупредить горожан.

Отметим, что по данным «Судебного кабинета», по ИП «География» имеется еще одно решение суда о возмещении ущерба за несостоявшуюся турпоездку.