Источник: Nur.kz
И вот пять причин такого мнения.
Пост №1 в квадрате
Ни у кого из конкурентов "Челси" в борьбе за титул нет такого классного дуэта голкиперов, каждый из которых мог бы быть основным в любой команде мира. Моуриньо тонко чувствует настроение и малейшее изменение в форме своих стражей ворот и умудряется проводить ротацию на посту №1 не только по турнирному принципу (в АПЛ играет один, а в кубках – другой), но и опираясь на факторы, которые видны только ему одному.
Как результат – формально второй вратарь "синих" Петр Чех проводит в АПЛ всего пять матчей, но все их играет "на ноль", вытаскивая подчас "мертвейшие" мячи! Потому что четко знает свой статус в глазах тренера, а не статистики.
А для Моуриньо Чех по-прежнему великолепный голкипер, который чаще оказывается на "лавке" лишь из соображений стратегического развития клуба. И то, что зимой Петр не покинул "Стэфморд Бридж", совершенно очевидно говорит о полном понимании вратарем своей роли в команде. Важной роли.
Умение играть без лидеров
Что происходит с "Ман Сити", когда из команды на пару недель отлучается Яя Туре? "Горожане" откровенно "валятся" по всем фронтам. Что происходит с "Челси", который на два и три матча соответственно остается без своего лучшего ассистента и лучшего бомбардира?
Дружина Моуриньо набирает 7 очков из 9-ти возможных, причем два потерянных пункта, говоря о битве с "Сити" за титул, вовсе не считаются катастрофой, ведь потеряны были в том же матче, в котором их потеряли и "горожане". Баланс – вот главное слово в философии Жозе, а потому у его команд очень редко бывает паника от кадровых неприятностей. "Особенный", конечно, привычно пожалуется на жизнь, перечисляя список отсутствующих, но потом придет на предматчевую установку и расскажет всем доступным для выбора игрокам, что делать, чтобы победить в сложившейся ситуации. Тот случай, когда команда важнее индивидуальностей.
Короткая, но качественная
Речь, безусловно, о скамейке запасных "Челси". Здесь нет перекоса в атаку, как у "Ман Юнайтед", нет перебора звезд, как у "Сити". Формально у Моуриньо самая маленькая обойма игроков в АПЛ, если говорить о количестве использованных за сезон футболистов, но на ключевых позициях создана такая конкуренция, которой вполне хватает для того, чтобы поддерживать в тонусе лидеров.
В эту теорию прекрасно вписывается и зимний переход Куадрадо. Большинство экспертов после этого трансфера "занесли топор над головой Виллиана", решив, что колумбиец пришел именно по его душу. Но во вчерашнем матче с "ирисками" Жозе показал один из примеров использования своих мобильных хавбеков, при котором место на поле находится и новичку, и "старичку".
И пусть поединок складывался не так гладко, как хотелось бы, нельзя не отметить, что Куадрадо смотрелся весьма органично, и что именно Виллиан забил победный гол. А это снова возвращает нас к разговору о мотивации конкуренцией. И, кстати, история с Кэйхиллом и Зума – из той же оперы. Неприкасаемых практически нет.
Календарь
Из оставшихся тринадцати матчей в АПЛ семь команда Моуриньо проведет дома, а из выездных поединков особую опасность формально представляет лишь матч с "Арсеналом", тогда как в остальных пяти – "Лестер", "Халл", КПР, "Вест Хэм" и ВБА.
Понятно, в Англии нельзя заранее записывать очки фавориту даже в матче с явным аутсайдером, стоящим одной ногой в Чемпионшипе (с такими наоборот надо быть особенно внимательными), но посмотрите для сравнения на календарь "Ман Сити"! С его визитами в гости к "Ливерпулю", "Ман Юнайтед" и "Тоттенхэму".
И тогда сразу станет понятно, у кого больше шансов на потери очков в теории.
Умение быть разным
Пожалуй, главный плюс современного "Челси" в вариативности и управляемости. Матчи с "Эвертоном" чисто визуально это подтверждают отлично. "Теннис" из первого круга и победа "в чемпионских раундах" во второй части кампании как иллюстрация ширины палитры. Моуриньо научил свою команду быть разной – где-то поднажать и поиздеваться над оппонентом, а где-то сбавить ход и сэкономить чуть больше сил на следующий матч.
Еще в прошлом сезоне мы говорили о том, что как только Жозе почувствует эту команду на все 100%, "Челси" станет грозным оружием. И, похоже, сейчас этот момент настал или очень близок. Да, "Особенный", несмотря на свое прозвище, не стесняется иногда подстраиваться под оппонента, но никто теперь не обвинит лондонцев в привычных грехах, ставших для многих злопыхателей неотъемлемым элементом "мгновенной аналитики".
Да-да, это мы про легендарный "автобус"! Но какой, извините, автобус у команды с лучшим нападением во всем чемпионате? У Моуриньо богатый "автопарк", и в последнее время португалец позволяет себе кататься практически на всех имеющихся в наличии "транспортных средствах". Потому что умеет и может себе позволить.
Источник: Nur.kz