5 тысяч кубометров снега вывезли за сутки в Уральске

Всего за зиму было вывезено более 170 тысяч кубометров снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, в настоящее время они работают в три смены. - За сутки на 12 марта нами было вывезено 4828 кубических метров снега. Всего в уборке снега задействовано 342 человека и 71 единица техники: автогрейдеры, погрузчики, бортовые машины, поливомоечные машины с лопатой, тракторы с щеткой, мини-тракторы с щетками, - отметил Асылбек САККАЗОВ. Стоит отметить, что всего за зимний период из Уральска было выве