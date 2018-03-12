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Происшествия Социум

5 тысяч кубометров снега вывезли за сутки в Уральске

Всего за зиму было вывезено более 170 тысяч кубометров снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, в настоящее время они работают в три смены. - За сутки на 12 марта нами было вывезено 4828 кубических метров снега. Всего в уборке снега задействовано 342 человека и 71 единица техники: автогрейдеры, погрузчики, бортовые машины, поливомоечные машины с лопатой, тракторы с щеткой, мини-тракторы с щетками, - отметил Асылбек САККАЗОВ. Стоит отметить, что всего за зимний период из Уральска было выве
Кристина Кобина
5 тысяч кубометров снега вывезли за сутки в Уральске
Всего за зиму было вывезено более 170 тысяч кубометров снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбека САККАЗОВА, в настоящее время они работают в три смены. - За сутки на 12 марта нами было вывезено 4828 кубических метров снега. Всего в уборке снега задействовано 342 человека и 71 единица техники: автогрейдеры, погрузчики, бортовые машины, поливомоечные машины с лопатой, тракторы с щеткой, мини-тракторы с щетками, - отметил Асылбек САККАЗОВ. Стоит отметить, что всего за зимний период из Уральска было вывезено более 17о тысяч кубических метров снега.
снег уборка ТОО "Жайык Таза Кала"

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