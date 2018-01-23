Сегодня утром в Жылыойском районе с рельсов сошли 5 зерновозов Состав следовал из Костанайской области в морской порт Актау.

-Силами управления железных дорог Атырауской области аварию устранили. На движение других железнодорожных составов авария не повлияла. Причина аварии расследуется. Жертв, пострадавших и ущерба нет, - сообщили в инспекции транспортного контроля Атырауской области. По сообщению ДЧС Атырауской области сход вагонов произошел сегодня в 09.43 часов в Жылойском районе, на разъезде Шокпартогай, на участке «Макат - Кульсары». 5 вагонов состава поезда сообщением «Макат-Мангышлак», состоявшего из 67 вагонов, были загружены зерном. - Данное происшествие на движение других поездов не повлияло. Жертв и пострадавших нет. На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы силами рабочих АО НК «КТЖ», сообщили в ДЧС. AC9V8eWlTzc Ерлан ОМАРОВ