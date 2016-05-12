По словам, с 18 по 25 апреля на территории нашей области проведен ежегодный авиационный учет сайгаков на административных территориях Казталовского, Жаныбекского, Таскалинского, Жангалинского, Бокейординского, Акжаикского, Сырымского и Каратобинского районов ЗКО. - Учет проводился с борта воздушного судна «AIRBUS» Еврокоптер. Учет проводился сотрудниками инспекции лесного хозяйства и животного мира с привлечением научных сотрудников РОО «АСБК», представителей РГКП «ПО Охотзоопром». На учетные часы затрачено 50 полетных часов. По данным учета прошлого года на территории области обитает 51700 голов сайгаков. Результаты учета этого года будут известны после проведения камеральной обработки и всех необходимых расчетов. Но уже сегодня можно сказать, что численность возросла, - рассказал Серик МАЖЕНОВ. Как сетуют сотрудники теринспеции, несмотря на все усилия по охране этих удивительных животных, все-таки встречаются любители легкой наживы. Только с начала этого года зафиксировано 5 фактов браконьерства на сайгаков. - Сайгаки – это древнейшие представители дикой природы, ровесники саблезубых тигров и мамонтов, населявших нашу планету несколько веков назад, благодаря своим биологическим особенностям сохранились в наших степных просторах. На территории Республики Казахстана сосредоточено более 90% от мировой популяции сайгаков. В Казахстане обитает три популяции сайгаков Бетпакдалинская, Устюртская и Уральская. В Западно-Казахстанской области обитает Уральская популяция сайгаков, - говорит Серик МАЖЕНОВ.