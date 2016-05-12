ЧП произошло в ночь на 11 мая на ул. Ружейникова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stolby (4) В ДТП попал пассажирский автобус маршрута №2, к счастью, в это время в салоне не было пассажиров и никто не пострадал. - Автобус ехал как положено, не нарушая, как вдруг со двора пятиэтажки наперерез выскочила иномарка без номеров. Водитель автобуса, уходя от столкновения, был вынужден сделать маневр, и снес два столба на обочине. Но уже сегодня с утра сотрудники "Жайык жарыгы" ставят столбы и ущерб мы оплатили, - рассказал заместитель директора ТОО "Уралтехсервис" Андрей БАКЛАН. От удара один из столбов упал на ворота гемодиализного центра. Рабочие "Жайык жарыгы" ставили столбы на место. Также они пояснили, что электричество в домах из-за случившегося не отключали, пострадало лишь уличное освещение. stolby (1) stolby (2) stolby (3)   vQ9MZGnCsoM   Фото и видео Алтынбека МАЙКЕНОВА