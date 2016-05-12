Сегодня, 12 мая, АО "Уральский завод Зенит" привезли на спусковую площадку корабль, который будут спускать 14 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в административной полиции г. Уральск, 14 мая будет перекрыта часть моста через реку Чаган в районе спортбазы "Динамо". - В субботу с 8.00 до 20.00 часов из-за спуска корабля на воду будет изменена организация движения через мост в районе спортбазы "Динамо", - пояснили в полиции. Напомним, сегодня, 12 мая, из-за транспортировки катера было затруднено движение по улице Чагано-Набережная и образовалась огромная пробка. IMG-20160512-WA0005