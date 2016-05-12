Новорожденного ребенка обнаружил в своем уличном туалете житель 41-го района Молдагали Орынбасаров, сообщает Tengrinews.kz. 222222222 Девочка была завернута в мешок и находилась в яме на тот момент, когда мужчина открыл двери туалета. Как рассказал Молдагали, в первую очередь он начал звонить на "102", а затем вызвал "скорую помощь". Однако до приезда медиков и полицейских ему удалось самому вытащить младенца из ямы, говорит, что не смог выдержать плача ребенка. Именно услышав плач, он стал искать место, откуда он доносился. Сейчас жизни новорожденной ничего не угрожает, она находится в областном перинатальном центре и состояние ее оценивается как удовлетворительное. У девочки было переохлаждение организма, однако усилиями врачей состояние новорожденной стабилизировалось. Между тем полицейские ведут активный поиск матери ребенка, ведется подворовой опрос местных жителей. Напомним, аналогичный случай произошел 3 января этого года в Жамбылской области, тогда в выгребной яме общественного туалета на трассе Западная Европа-Западный Китай также нашли новорожденную девочку. Малышку удалось спасти благодаря жительнице Тараза, которая и заметила на дне туалета ребенка. bc0119491f32f642a36e5dd81be153e5 Фото с сайта Tengrinews.kz