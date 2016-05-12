Специализированный административный суд г. Уральск оштрафовал одну из членов «Христианской общины Свидетелей Иеговы ЗКО», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ« Так, 25 апреля 2016 года административный суд наложил на жительницу Уральска Дину Сарсебекову штраф в размере 100 МРП за незаконное ведение миссионерской деятельности на территории Западно-Казахстанской области. По словам руководителя административного отдела управления по делам религии ЗКО Адиля Нурмуханова, Дина Сарсебекова приходила в дома к глухонемым людям, представлялась сурдопереводчиком и приглашала на некое мероприятие, которое должно было пройти 23 марта по адресу: пр. Абулхаир хана, 73 (именно по этому адресу зарегистрировано религиозное объединение «Свидетели Иеговы» — прим. автора), затем показывала на своем планшете видеоролик религиозного содержания. — Представляясь сурдопереводчиком, Сарсебекова посетила несколько семей, в которых есть глухонемые люди. Однако после очередного посещения одной из семей города родители глухонемой девочки обратились к нам в управление с заявлением о пропаганде некого религиозного направления. Мы собрали необходимые материалы, допросили подозреваемую и направили дело в суд, — пояснил Адиль Нурмуханов. — 25 апреля состоялся приговор, где Сарсебекова свою вину не признала. Она утверждала, что не занималась миссионерской деятельностью от имени религиозного объединения «Свидетели Иеговы», а просто делилась своим мнением с окружающими. Однако суд признал 26-летнюю Дину Сарсебекову виновной по статье 490 ч. 3 КоАП РК «Нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединений» и назначил штраф в размере 212 100 тенге. Стоит отметить, что для занятия миссионерской деятельности необходимо зарегистрироваться в управлении по делам религии ЗКО. На территории области в 2016 году официально действуют 6 миссионеров.