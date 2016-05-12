Стало известно, кто вошёл в состав комиссии по земельным реформам
В комиссию вошли депутаты, члены правительства, представители государственных органов, политических партий и агробизнеса, учёные и гражданские активисты, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото с сайта www.kursiv.kz
В общей сложности, в состав комиссии вошли 75 человек. Это депутаты Парламента, члены Правительства, представители государственных органов, политических партий и агробизнеса, учёные и гражданские активисты. Среди них общественный деятель Мурат Абенов, политолог Айдос Сырым, министр нацэкономики Куандык Бишимбаев и многие другие. Вошедшие в комитет будут проводить выездные заседания в регионах Казахстана и разъяснять казахстанцам реформы Земельного кодекса.
Состав Комиссии по земельной реформе:
• Сагинтаев Бакытжан Абдирович – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель
• Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы – первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" (по согласованию), заместитель председателя
• Ушкемпиров Жаксылык Амиралыулы – глава крестьянского хозяйства "Жаксылык", общественный деятель (по согласованию), заместитель председателя
• Абаев Даурен Аскербекович – Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан
• Абасов Кайнар Бегалиевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Хлопковая компания" (по согласованию)
• Абдигали Берик – политолог (по согласованию)
• Абдукаримов Максат Серикович – председатель объединения юридических лиц "Ассоциация садоводов" (по согласованию)
• Абенов Мурат Абдуламитович – общественный деятель (по согласованию)
• Айтаханов Куаныш Айтаханулы – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Аким Жанузак – руководитель международного института человека (по согласованию)
• Альтаев Нуржан Бауыржанович – заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию)
• Ашимжанов Жанарбек Садыкович – заместитель председателя правления союза писателей Казахстана (по согласованию)
• Ашыгалиев Катауолла Мералиулы – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Ақас" (по согласованию)
• Бабамуратов Даурен – руководитель молодежного движения "Болашак" (по согласованию)
• Баймолдина Зауреш Хамитовна – заместитель министра юстиции Республики Казахстан
• Бактыбаев Саин Рысбаевич – председатель объединения юридических лиц "Казахская хлопковая ассоциация" (по согласованию)
• Батталова Зауреш Кабылбековна – президент общественного фонда "Фонд развития парламентаризма в Казахстане" (по согласованию)
• Башимов Марат Советович – директор экспертного института Европейского права и прав человека
(по согласованию)
• Бектаев Али Абдикаримович – председатель народной патриотической партии "Ауыл", депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Бисетаев Кайрат Серикбаевич – председатель объединения юридических лиц "Союз картофелеводов Казахстана" (по согласованию)
• Бишимбаев Куандык Валиханович – Министр национальной экономики Республики Казахстан
• Бокаев Макс Кебенович – председатель неправительственной организации "Арлан" (по согласованию)
• Буканов Сайран Балкенович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Каркен"
(по согласованию)
• Ган Евгений Альбертович – президент объединения юридических лиц "Союз зернопереработчиков и хлебопеков Казахстана" (по согласованию)
• Даринов Ауезхан Камешевич – президент республиканского общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" (по согласованию)
• Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович – руководитель агропромышленного холдинга "Байсерке-Агро" (по согласованию)
• Дуйсебаев Жексенбай Картабаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Еримбетов Нурлан Кенжебекович – президент объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана" (по согласованию)
• Ерманов Журсин Молдашевич – поэт, журналист (по согласованию)
• Жангуразов Ибрагим Даутович – руководитель производственного кооператива "Ижевский", представитель объединения юридических лиц "Союз птицеводов Казахстана" (по согласованию)
• Жандосов Ораз Алиевич – директор общественного фонда «Центр экономического анализа "Ракурс" (по согласованию)
• Жапаркул Таскын Тургангазиевич – Руководитель крестьянского хозяйства "Ернар" (по согласованию)
• Жексенбай Бибигуль Нургалиевна – руководитель клуба главных редакторов (по согласованию)
• Жолдасбеков Мырзатай Жолдасбекович – общественный деятель, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук (по согласованию)
• Имандосов Самурат Жұманұлы – президент акционерного общества "РЗА" (по согласованию)
• Искаков Нартай Жуматаевич – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Нарол", депутат Акмолинского областного маслихата (по согласованию)
• Калиев Гани Алимович – председатель комиссии по интеграции аграрного образования, науки и производства, развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса при МСХ РК
• Кожахметов Асылбек Базарбаевич – президент образовательного учреждения "Almaty Management University" (по согласованию)
• Косарев Владислав Борисович – почетный секретарь Центрального комитета коммунистической народной партии Казахстана (по согласованию)
• Кравченко Андрей Николаевич – заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (по согласованию)
• Куанбаев Нурлыбек – руководитель народно-патриотического движения "Желтоксан" (по согласованию)
• Кулкенов Мереке – общественный деятель, член союза писателей Казахстана (по согласованию)
• Куришбаев Ахылбек Кажигулович – ректор акционерного общества "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина" (по согласованию)
• Кушимов Досмуханбет Калмаханулы – председатель общественного объединения "Ұлт тағдыры" (по согласованию)
• Манатов Саха Узакович – руководитель крестьянского хозяйства "Манат" (по согласованию)
• Мырзахметов Аскар Исабекович – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
• Нурыпбаев Максат Илиясулы – правозащитник (по согласованию)
• Озганбаев Омирзак Озганбаевич – председатель центрального совета республиканского общественного объединения "Организация ветеранов Республики Казахстан" (по согласованию)
• Оспанов Нурлан Елеусизович – президент объединения юридических лиц "Зерновой союз Казахстана" (по согласованию)
• Перуашев Азат Турлыбекович – председатель Демократической партии
"Ак жол" (по согласованию)
• Платонов Артур Станиславович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Поляков Александр Владимирович – руководитель товарищества с ограниченной ответственностью "Победа" (по согласованию)
• Рафальский Анатолий Брониславович – руководитель товарищества с ограниченной ответственностью "Тайынша Астык" (по согласованию)
• Сабден Оразалы Сабденович – президент союза ученых Казахстана (по согласованию)
• Сабильянов Нуртай Салихулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Сагадиев Кенжегали Абенович – общественный деятель, доктор экономических наук, профессор
(по согласованию)
• Сагиндыков Алик Сабырбекович – республиканская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "Агросоюз Казахстана" (по согласованию)
• Сагиндыков Елеусин Наурызбаевич – депутат Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Сагитов Абай Оразович – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт защиты растений", академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
• Сагналин Нурлан – директор компании "АкТеп" (по согласованию)
• Сарым Айдос – политолог (по согласованию)
• Сауэр Иван Адамович – генеральный директор агрофирмы "Родина", член президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по согласованию)
• Сейбагытов Даржок – ветеран труда в сфере сельского хозяйства (по согласованию)
• Смагул Бахытбек – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Султангали Серик Султангалиулы – председатель партии "Бірлік" (по согласованию)
• Cултанов Сабыржан Кыдырсихович – председатель производственного кооператива "Курмангазы" (по согласованию)
• Тайжан Мухтар – президент фонда Болатхана Тайжана (по согласованию)
• Тлеухан Бекболат Канайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)
• Торебеков Абдолла Торебекович – председатель областного филиала общественного объединения "Союз фермеров Казахстана" по Карагандинской области (по согласованию)
• Тумабаев Мухит Тогусканович – руководитель товарищества с ограниченной ответственностью "Приречное" (по согласованию)
• Туякбай Жармахан Айтбайулы – председатель Общенациональной социал-демократической партии (по согласованию)
• Уразалиев Рахим Алмабек-улы – академик Национальной академии наук Республики Казахстан (по согласованию)
• Худайбергенов Олжас – директор товарищества с ограниченной ответственностью "Центр макроэкономических исследований" (по согласованию)
• Шаханов Мухтар – главный редактор журнала "Жалын" (по согласованию)
• Шибутов Марат Максумович – политолог (по согласованию)
Ранее сообщалось, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил мораторий на скандальные поправки в Земельный кодекс. Об этом он заявил в ходе совещания по актуальным вопросам текущей повестки дня 5 мая в Акорде. Тогда же он поручил создать комиссию по земельным реформам, которую возглавил первый заместитель премьер-министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев.
Позже Глава государства подписал Указ "О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства".
Кроме этого Назарбаев также поручил создать единый колл-центр при Правительстве по разъяснению земельной реформы. Стоит отметить, что вопросы в сфере регулирования земельных отношений будут переданы от Миннацэкономики в Министерство сельского хозяйства. Об этом стало известно 6 мая, когда премьер-министр Казахстана Карим Масимов провёл заседание Правительства по вопросам реализации поручений Президента Казахстана. Там же он поручил своему заместителю Дариге Назарбаевой внести предложения по созданию горячей линии.
Первое заседание комиссии по земельной реформе пройдёт 14 мая.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!