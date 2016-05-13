Несколько дней назад из-за увеличения уровня воды в реке Урал Набережную в районе Стеллы частично затопило, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_9252 По словам советника акима города Александра БАЙБУЛАТОВА, изначально при строительстве было рассчитано, что первый балкон Набережной может затопить. - При строительстве мы знали, что если уровень воды в Урале поднимется, Набережную частично затопит, - пояснил советник градоначальника. - Гарантийный срок на данный объект 10 лет, поэтому если после спада воды что-то сломается, подрядчик за свой счет устранит все дефекты. На сегодняшний день уровень воды в реке Урал составляет 5,2 метра. Стоит отметить, что Набережную в районе Стеллы построили в 2013 году. На ее строительство было потрачено около 500 млн тенге. IMG_9255 IMG_9254 IMG_9256 IMG_9251   Фото Медета МЕДРЕСОВА  