На прошлой неделе международный консорциум журналистских расследований опубликовал досье, известное как «панамские файлы». Там фигурируют имена двух сыновей Кабидуллы Жакупова – Жаслана и Аслана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». zhakupov Досье содержит секретные документы об офшорных компаниях и людях, стоящих за ними. Казахстанцев в списке держателей активов на Панамских островах насчитывается порядка 250 человек, также указаны адреса и другие юридические лица. Авторы расследования утверждают, что в последующем данный список будет дополнен. Общественности станут доступны имена всех держателей офшоров на Панамских островах. Согласно материалам, четыре фирмы имеют отношение к Казахстану, среди которых Air (Kazakhstan) Cargo Company Inc., Trading house of Kazakhstan LTD, South Kazakhstan Development Corporation LTD, CNOOC Kazakhstan Limited. Фигурируют в материалах и имена двух сыновей экс-спикера мажилиса Парламента РК Кабибуллы Жакупова – Жаслана и Аслана. Между тем, по словам директора ТОО «Батыс Пауэр» Жаслана ЖАКУПОВА, в 2008 году они создали компанию ZOLDANE для того, чтобы попробовать привлечь инвестиции в Казахстан. - С 2010 года данная компания перестала работать, потому что у нас не получилось. Все мы пытаемся что-то сделать, какие-то проекты получаются, какие-то нет. Данный проект не получился, у нас не получилось привлечь инвестиции. В начале 2013 года мы закрыли компанию ZOLDANE, - рассказал Жаслан ЖАКУПОВ. – С казахстанской ТООшкой сложно что-то сделать на Западе. По данной компании не было ни одного движения по счету, не было переводов. Далее, по словам Жаслана Жакупова, в 2010 году им была создана еще одна компания «Бентонит минералс». - Есть такой минерал, который называется бентонит. Он используется в двух основных вещах – для нефтяных скважинных операций и для производства окатышей в горнорудной отрасли. Мы считали, что нужно производить данный минерал в Казахстане. Данный проект начался, мы направили сырье на лабораторный анализ. Лаборатория ответила, что это сырье не подходит для производства. В то же время, когда была создана компания, мы писали на разные зарубежные сайты для привлечения инвестиций. Оборот компании был указан: менее 1 млн долларов, регистрирующий капитал также менее 1 млн долларов. Какие-то проекты получаются, какие-то нет. Например, «Батыс Пауэр» получился. Мы пытаемся найти те деньги, которые нам нужны для развития. В Казахстане дают деньги для бизнеса (в кредит - прим.автора), но под 25 процентов годовых. Представьте, какая должна быть маржа при таких процентах. Как выяснилось, был в доле и брат Жаслана ЖАКУПОВА - Аслан, экс-руководитель управления предпринимательства ЗКО и ныне зампред правления национального управляющего холдинга «Байтерек девелопмент». - Он в это время не работал на госслужбе и у него был всего один процент компаний, после того, как он перешел на работу в государственный сектор, долю акций я забрал себе. Но, повторюсь, там не было оборотов, и компании были закрыты, - сообщил директор «Батыс Пауэр». Фото Медета МЕДРЕСОВА