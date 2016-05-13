Тело мальчика было обнаружено вчера, 12 мая, около трех часов дня в районе поселка Аккала Индерского района Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Тело мальчика было найдено в реке Урал в Атырауской области, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Это мальчик, который утонул в Урале в поселке Тайпак Акжайыкского района ЗКО. В данный момент тело направлено на экспертизу. Судя по всему, тело ребенка унесло течением. Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь Атырауского ДЧС Жанар КАРЖАУБАЕВА. Она также пояснила, что в данный момент тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Напомним, 3 мая спасателям сообщили, что в поселке Тайпак Акжайыкского района пропал 7-летний ребенок. На место сразу же выехали водолазы. Аким района Адиль ЖОЛАМАНОВ пояснил, что со слов мамы, ребенок играл на улице, а когда она вышла посмотреть, его не оказалось на месте. На поиски ребенка сразу же выехала группа водолазов, однако они результатов не дали. 6 мая на помощь была отправлена еще одна группа водолазов.