После публикации статьи на сайте "В ЗКО с СТО угнали автомобиль", в которой полицейские дали информацию о том, что 8 мая неизвестный с одного из СТО г Аксая угнал автомобиль Оpel Vectra, обратилась хозяйка станции техобслуживания, где и произошло ЧП. Однако она утверждает, что никакого угона не было. - Это был частный случай, автомобиль находился на парковке, и принадлежал сотруднице нашей организации. На ней уехал ее сожитель, который, кстати, также работает в этом же автокомплексе слесарем. Никакого угона не было, обычная житейская ситуация, - говорит женщина. Тем не менее полицейские также указали, что угонщик был задержан. Им оказался 36-летний житель Аксая. Было даже возбуждено уголовное дело по ст. 200 УК РК - "Угон". Сама хозяйка Оpel Vectra также подтвердила, что никто ее машину не угонял. - То, что опубликовано на сайте - случай с угоном автомашины "Опель Вектра" совсем не так. Я хозяйка машины и работаю в этом СТО. Машина все рабочее время находилась на территории станции. На ней уехал, не предупредив меня, мой муж, которому 30 лет, а не 36. Никакого угона не было, - написала владелица "Опеля". Выяснилось, что в тот день женщина не обнаружила во дворе СТО свою машину и вызвала полицейских. Сотрудник полиции приехал, осмотрел место и уехал. Затем от своих коллег она узнала, что на авто уехал ее сожитель и она сразу же сообщила об этом полицейским. Женщина в недоумении, почему полицейские, зная, что машина нашлась, дали такую информацию.