После поступления жалобы прокуроры потребовали от управления по защите прав потребителей провести проверку в филиале ТОО "Маслодел-Трейд". При обследовании объекта специалистами все факты, которые были изложены в жалобе, подтвердились. К примеру, у маргарина срок хранения истек еще в сентябре прошлого года. На юридическое лицо субъекта предпринимательства был составлен административный протокол по статье 425 части 1 КоАП РК – «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и наложен штраф в размере 120 МРП (254 тысячи тенге). - В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди населения хотим довести до субъектов предпринимательства, чтобы они впредь осуществляли прием продукции для реализации при наличии подтверждения прохождения санитарно – эпидемиологической экспертизы. Также должны быть документы по оценке соответствия, товаросопроводительной документации, также должны проходить экспертизу и соблюдать температурный режим, - сообщила