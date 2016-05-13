В управлении образования ЗКО сообщили, что 22 ученика 11 классов стали победителями международных олимпиад, научных проектов и конкурсов. В данный момент готовятся документы в МОН РК для освобождения их от сдачи ЕНТ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, всего в этом году в области школу заканчивают 4514 учеников 11 классов. Однако более 1000 учащихся отказались проходить единое национальное тестирование. - ЕНТ как и в предыдущие годы будет проходить с 1 по 15 июня, точная дата тестирования в ЗКО пока еще не определена, - рассказала заместитель руководителя управления образования Зауре ГУМАРОВА. - Что касается детей, которые отказались от тестирования, то это их право. Выпускники добровольно выбирают сдачу традиционных экзаменов в школах, если они желают обучаться в вузах за рубежом или в странах СНГ, либо продолжить обучение в среднеспециальных заведениях. Также Зауре ГУМАРОВА подчеркнула, что с выпускниками работают школьные психологи. - В течение учебного года с учащимися 11 классов и их родителями проводится работа психологами школ по выявлению уровня тревожности, взаимоотношений, тренинги и беседы по формированию жизненных ценностей, уверенности в себе. Также психологи дают советы детям и родителям, как подготовиться к ЕНТ, а также как вести себя на ЕНТ, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. Помимо этого, в области 8356 учеников заканчивают 9 класс. Из них 30% намерены продолжить обучение в колледже.