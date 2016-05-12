Дорогу, которая ведет к кардиологическому центру, может смыть в любой момент, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". akim kardiocentr (4) Сегодня, 12 мая, состоялось выездное совещание сотрудников ЧС, ЖКХ и акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, на котором обсудили угрозу смыва единственной дороги ведущей в Областной кардиологический центр. - Из-за повешения уровня воды в реке Деркул возниикла угроза обрушения дорожного покрытия дороги. На сегодняшний день берег заметно подмыло и часть асфальта уже провалилась. Сейчас было принято решение, что будет произведено укрепление берега на этом участке. Для начала будет разработана ПСД, а уже потом будут выделяться средства и начнется работа, - сообщил советник акима города Александр БАЙБУЛАТОВ. К слову, уже сегодня начались работы по временному укреплению берега для обеспечения безопасного дорожного движения. - Сегодня начнем утрамбовывать грунт и восстановим часть дорожного полотна, которая дала усадку, - заключил советник акима города. Стоит отметить, что ремонт этой дороги был произведен в 2012 году. akim kardiocentr (2) akim kardiocentr (3) akim kardiocentr (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА