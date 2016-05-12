Мужчины организовали «бизнес», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 5 мая сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью задержали двух жителей Уральска. - Двое мужчин 1978 и 1986 годов рождения организовали свой бизнес в сфере «коммерческого секса», а именно собрали группу девушек, оказывающих интимные услуги, и занимались сводничеством, предоставляя девушек лицам мужского пола за плату. При этом заработанные денежные средства преступники тратили на свои нужды, девушкам выделялся лишь минимум для приобретения предметов первой необходимости и продуктов питания. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 309 ч. 2 УК РК – «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сообщили в полиции. В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. К слову, за совершение данного преступления им грозит лишение свободы от 3-х до 7-ми лет с конфискацией имущества.