Сегодня, 12 мая, в 8.30 утра с завода «Зенит» на площадку реки Чаган напротив спортбазы «Динамо» повезли катер, из-за чего мост, ведущий из поселка Зачаганск, был закрыт. - Что за издевательство такое? Что за привычка закрывать единственный путь в город в самый час-пик? Мы опаздываем в садик, в школу, на работу. Почему нельзя тащить этот катер после 9 утра, когда машин меньше? Почему через СМИ нельзя предупредить нас, чтобы мы выехали пораньше? – возмущается жительница Зачаганска Алия. Вереница машин тянулась от моста практически до остановки Жазира. Машины стояли в четыре ряда, а некоторые передвигались вперед по встречной полосе. В полиции сообщили, что действительно мост закрыли из-за транспортировки катера к площадке, и что движение было приостановлено всего на 10-20 минут. Завтра, 13 мая, планируется спустить катер на воду.