Нурсултан Назарбаев освободил от должностей двух своих советников, сообщает Tengrinews.kz. 14484373129mzho_1000x768 - Распоряжениями главы государства освобождены в связи с переходом на другую работу: Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы от должности советника президента Республики Казахстан; Ильясов Магжан Жанботаулы от должности советника президента Республики Казахстан - заведующего Центром внешней политики Администрации президента Республики Казахстан, - отмечается на сайте akorda.kz. Напомним, что Мухтар Кул-Мухаммед стал первым зампредом партии "Нур Отан". Что касается Магжана Ильясова, то Указом Назарбаева он назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству. Ранее сообщалось, что еще один экс-советник президента Даурен Абаев возглавил Министерство информации и коммуникаций.