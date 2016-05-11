Уже бывший глава управления спорта ЗКО возглавлял ведомство с 2013 года, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». бекет Как сообщили в пресс-службе Атырауской области, по распоряжению акима Атырауской области Нурлана Ногаева руководителем управления физической культуры и спорта области назначен Азамат Бекет, ранее занимавший аналогичную должность в ЗКО. Бекет Азамат Бауыржанович родился в 1983 году. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (юриспруденция), Академию экономики и права (финансы). Мастер спорта международного класса по боксу. Чемпион РК среди юношей, чемпион РК среди молодёжи, серебряный призер, чемпион РК среди взрослых, член национальной сборной РК. Победитель многих международных турниров в составе сборной РК, чемпион спартакиады дружеских армий СНГ, серебряный призер Центрально-Азиатских игр. С 2004 года до 2013 года работал в департаментах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по гг. Астана, Алматы, Западно-Казахстанской и Алматинской области, звание – капитан финансовой полиции. С 2013 года возглавлял управление физической культуры и спорта по ЗКО. Как стало известно, в настоящее время временно исполняет обязанности руководителя управления Динара ЕСЕНГАЛИЕВА.