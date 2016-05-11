Малыш скончался в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, несчастный случай произошел 10 мая в 17.00 в микрорайоне Жана Орда. - Играя, 2-летний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна 5 этажа. Он был доставлен в Областную больницу, где позже скончался, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО также подтвердили случившееся. - Ребенок скончался от травм, которые были несовместимы с жизнью, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Флюра САМАТОВА. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований как несчастный случай.