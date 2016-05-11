Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - 8 мая в Уральске был угнан "ВАЗ-2110", который был припаркован возле дома по улице Телеграфная. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 28-летний мужчина. В тот же день аналогичный случай произошел в городе Аксай. Неизвестный, находясь на СТО «Коралл», угнал автомашину марки «Оpel Vectra». Владелец автомашины немедленно обратился в полицию за помощью, преступление было раскрыто по горячим следам. Угонщиком оказался 36-летний житель Бурлинского района. В обоих случаях полицейскими возбуждено уголовное дело по ст.200 УК РК - "Угон".