ЧП произошло в плавильном цехе. На одной из неработающих печей проводилась промывка керосином гидросистемы ТМТ-машины, сообщает informburo.kz. Фото с сайта www.rikatv.kz Фото с сайта www.rikatv.kz Рядом находилась пластмассовая бочка с керосином, которая взорвалась по неизвестной причине. Оба рабочих-1990 и 1988 года погибли от полученных травм. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, сообщение о ЧП поступило 8 мая в 13-35. Выехало 33 человек личного состава и 9 автомашин. Возгорание практически сразу было локализовано. Как отмечается, в результате происшествия, погибли два работника Карагандинской подрядной организации ТОО "МФ Универсал". "В настоящее время ведется расследование причин данного несчастного случая. Руководство АО "ТНК "Казхром" выражает искренние соболезнования семьям погибших", - сообщают в службе по корпоративным коммуникациям АО "ТНК "Казхром". Известно, что помещение не пострадало и производственный процесс на заводе не останавливался.