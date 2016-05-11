ЧП произошло сегодня, 11 мая, на станции Желаево в Уральске, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». vagony (6) Один грузовой вагон и одна цистерна с надписью «Сжиженный газ» сошли с рельсов на станции Желаево. Впрочем, как уверили на месте ЧП, цистерна, как и остальные вагоны, пустые. Вагоны сошли прямо на развилке. В настоящее время на месте работают сотрудники железной дороги, которые пытаются поставить вагоны на место. Также там работают криминалисты и следователи ЛОВД на транспорте. Руководство железной дороги от комментариев отказалось, сославшись на то, что сейчас на месте ЧП работает комиссия. Другие подробности происшествия выясняются. vagony (1) vagony (2) vagony (3) vagony (4) vagony (5)   jJEpYuqi5Ug Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА