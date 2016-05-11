Автодорогу по улице Гагарина в районе Мясокомбината отремонтируют в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, между ЖКХ и подрядной организацией ТОО "Гордорстрой" закончились судебные разбирательство и ремонт дороги будет закончен уже в этом году. - После того как три года назад была произведена реконструкция дороги в районе Мясокомбината, подрядчик объявил себя банкротом. Мы в судебном порядке взыскали с ТОО "Гордорстрой" деньги на ремонт этой улицы. В этом году дорога будет отремонтирована, - заявил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Кроме того, в этом году за счет недропользователей будет построена дорога между новым ЗАГСом и домом творчества Кадыр Мырза али. Таже руководитель отдела ЖКХ отметил, что уже в июне будет открыта часть проспекта Достык от улицы Ихсанова до проспекта Евразия. - В этом году мы проводим капитальный ремонт дорожного покрытия проспекта Достык и меняем инженерные сети. Та часть дороги, которая сейчас перекрыта, будет закончена в июне. Потом закроется на ремонт следующий участок от улицы Ихсанова до улицы Темира Масина. Всего на ремонт дорожного покрытия выделено 519 млн тенге, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Что касается дорог областного значения, то на сегодняшний день не связаны дорожным покрытием три районных центра области. Так, в 2016 году будет проведен капитальный ремонт дороги Чапаево-Жалпактал-Казталовка и Казталовка-Жаныбек.