Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - 3 мая 22 рабочих с Карачаганакского месторождения были доставлены в Бурлинскую центральную районную больницу. По этому факту начато досудебное расследование по ст. 304 УК РК - "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов", - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Напомним, 3 мая 22 рабочих с Карачаганакского месторождения были доставлены в Бурлинскую ЦРБ. заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Алтын ОРЫНГАЛИЕВА пояснила, что все они трудились в подрядной организации ТОО «БатысКуатКазахстанСервис» на территории Карачаганакского месторождения. Сейчас проводятся лабораторные исследования на предмет отравляющего вещества. Буквально на следующий день КПО б.в. разослало официальное письмо. - С сожалением подтверждаем: 1 и 2 мая у группы сотрудников нескольких подрядных компаний, задействованных в работах на Карачаганакском перерабатывающем комплексе, в составе 22-х работников ТОО «Флагман» и «БатысКуатКазахстанСервис» («БККС»), употребивших пищу в пункте раздачи питания БККС, наблюдались симптомы диареи и высокой температуры. Данная пища была поставлена подрядчиком по организации питания, не связанным с КПО, - сообщает КПО. Также в письме говорилось о том, что 10 человек находятся на амбулаторном лечении. — На данный момент 10 человек получают амбулаторное лечение, в то время как 12 находятся на стационарном лечении. Согласно предоставленной КПО информации, состояние здоровья всех работников является удовлетворительным. Им предоставляется квалифицированный медицинский уход. По сообщению руководства ЦРБ, все пациенты могут быть выписаны из больницы в эти дни, — говорится в письме. Также в документе говорится, что поставляемые в пункты общественного питания КПО продукты, имеют необходимые сертификаты согласно законодательным и нормативным требованиям РК. Как выяснилось, подрядчиком КПО по организации питания является ТОО «Лигабуе Центральная Азия».