11 9 мая каждая организация и предприятие хотели внести свою лепту в празднование великого Дня Победы. Одним из таких альтруистов стал ТД «Электрокомплект», который организовал в своем магазине настоящий концерт для своих покупателей.   1 Торговый дом «Электрокомплект» знает практически каждый житель области как одного из крупнейших поставщиков электротехнической и строительной продукции в нашем регионе. А также здесь можно найти всё необходимое для благоустройства домашнего уюта и приусадебного участка. К праздничному дню дружный коллектив компании подготовился основательно. Так, в зоне для клиентов был накрыт праздничный стол, где каждый мог угоститься свежей выпечкой, фруктами и прохладительными напитками. 2 В просторном торговом зале ТД «Электрокомплект» была оборудована сцена для праздничного концерта. Всех пришедших в этот день за покупками поздравил глава компании Николай ПУСТОБАЕВ. 3 - Сегодня великий День Победы, который мы должны помнить и чтить, - говорит Николай ПУСТОБАЕВ. - Практически каждую семью постсоветского пространства коснулась страшная война. В свое время на войну был призван и мой отец Иван Леонтьевич ПУСТОБАЕВ, который служил в армии более 7 лет. Сегодня мы с дочерью почтили память погибших и приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Думаю, что у каждой семьи есть своя военная история, и мы должны не забывать тех, кому обязаны мирным небом над головой. Хочу пожелать долгих лет жизни ветеранам и мирного неба. 4 Организаторами праздничного концерта стала студия праздников «Ассорти». 5 Самые юные участницы концерта София БОРОВКОВА и Ульяна КОМАРОВА порадовали зрителей песнями и стихами военных лет. 6 Атмосферу настоящего праздника внесли танцевальные номера шоу-балета «Fresh». 7 У каждой песни есть своя история, именно это постаралась донести до всех собравшихся ведущая концерта Анна КОМАРОВА. В этот день со сцены звучали знаменитая «Катюша», «Смуглянка», «О той войне» и многие другие любимые песни военного времени. 8 Свою лепту в праздничный концерт внесли сольные выступления Альбины АБИЛОВОЙ и Александра МИТЬКИНА. 9 Трогательный танец на песню «Журавли» показала юная танцовщица Алина СКРЕБЦОВА. 10 Многие из зрителей едва сдерживали слезы от нахлынувших эмоций. - Я сам по характеру человек спокойный и слезу «вышибить» из меня не так-то просто. А сегодня услышал стих и разревелся как ребенок. Честное слово проняло до сердца. Говорю спасибо коллективу компании за то, что устроили вот такой праздник. Молодцы ребята. Так держать! – от души пожелал клиент ТД «Электрокомплект» Андрей БИРЮКОВ. На правах рекламы