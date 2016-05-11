Лето уже на подходе, остались последние весенние денечки и начнется пора каникул и отпусков! Каждый проводит отпуск по-своему, кто на даче, кто в душном городе, по вечерам вырываясь на водоемы, кто–то любит морское купание, впрочем, сейчас каждый успешный человек не мыслит свою жизнь без путешествий.
О том, насколько безопасен отдых в Турции, сколько стоит тур в Анталью и какие скидки можно получить, рассказала директор бюро путешествий «Онур Трэвел» Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА
.
- Турция доступна для нас в этом году?
- Для многих отдых в Турции стал уже привычным и полюбившимся направлением. По результатам проведенного соцопроса, 85% из тех, кто участвовали, проголосовали за Турцию. И это понятно, турецкое «все включено», их высокий сервис, а самое главное - теплое море, всегда ценилось очень высоко. И что немаловажно - путевку можно приобрести по вполне доступным ценам по сравнению с другими направлениями отдыха.
- Какие же цены сейчас?
- В долларовом эквиваленте цены на порядок ниже, чем в прошлых годах, но так как мы работаем с национальной валютой, в пересчете получается, что путевки подорожали на 0,7 раза. Для примера, сейчас цены на отели 5* начинаются от 160 тысяч тенге на человека по курсу на данный момент. В среднем неплохо отдохнуть можно за 220 тысяч тенге на человека. Думаю, себя любимого, который работал целый год без полноценного отдыха, можно побаловать таким отпуском, чтобы зарядиться позитивом и со свежими силами начать новый трудовой цикл.
- А как насчет безопасности? СМИ и соцсети нас напугали: взрывы, теракты…
- На днях начались первые вылеты из Астаны и Алматы, улетела группа независимых журналистов, чтобы посмотреть, что в действительности происходит. Я процитирую известного блогера и журналиста Жанну Ахметову, так как лучше человека, который пишет оттуда, я не скажу. «Давайте я отвечу на часто задаваемый вопрос о безопасности отдыха в Турции этим летом. Конечно же, за безопасность человека на планете Земля сегодня никто не может поручиться. Все мы помним сердце Европы - Париж, тихий спокойный Брюссель, Стамбул... Кто мог предположить? Теперь по Анталии. До конца октября здесь будет проходить всемирная выставка ЭКСПО и именно поэтому предприняты самые беспрецедентные меры безопасности по всей Анталии. Но вы не увидите людей с автоматами и в бронежилетах. Никто здесь не намерен нагнетать обстановку. Полицейские работают по британской системе, сотни агентов в гражданском. Как в Дубае. Они всегда рядом, сидят, стоят, проходят в шортах мимо вас. И слушают, слушают, слушают все вокруг. Плюс очень много камер. Круглосуточное видеонаблюдение всех закоулков Анталии. А если появится угроза с моря? - спросила любопытная я. И мы поехали на яхте поздороваться с морской полицией. Фотографировать их нельзя, поэтому просто посмотрите на нас, плывущих навстречу светлому и мирному будущему.
Говорить прямым текстом "Приезжайте, здесь 200% будет безопасно!" может только Всевышний. Я описываю лишь свои ощущения. Здесь хорошо, тихо и спокойно. Если честно, то, что творится сейчас в нашей стране, меня пугает больше, чем ваши страхи о поездке в Турцию».
- А как добраться? На чем?
- Туроператор KAZUNION в этом году возобновляет чартеры из Уральска в Анталию. Это надежный казахстанский туроператор, бывалые туристы знают этого оператора только с положительной стороны. Рейсы будут осуществляться на комфортабельном Боинге-757 авиакомпании Sundayairlines каждую субботу начиная с 4-го июня. Сейчас очень хорошие цены, и на июль-август рекомендую приобретать заранее. Впрочем, куда поехать, ехать отдыхать или провести отпуск дома - это личный выбор каждого. Мы можем только рекомендовать, помочь с выбором и организацией отдыха. Вы можете быть уверены, что Ваш отдых состоится наилучшим образом, ведь для сотрудничества мы выбираем исключительно надежных и проверенных партнеров. Наши отношения выдержаны временем и многочисленными успешными поездками туристов, выбравших для своего отдыха наше бюро путешествий "Онур Трэвел".
