29 апреля в 00.24 на пульт «102» позвонила неизвестная женщина и сообщила о заложенном взрывном устройстве в здании УВД г.Уральск по ул. Айталиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В ходе осмотра помещений УВД г.Уральск и прилегающей территории сотрудниками «Арлан» с использованием специальной техники и кинологической службы взрывное устройство не обнаружено. По данному факту УВД г.Уральск начато досудебное расследование по ст.273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". - В ходе досудебного расследования по горячим следам установлена и задержана 30-летняя жительница города. Уральский городской суд в отношении лжетеррористки санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.