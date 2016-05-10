Сегодня, 10 мая, православные уральцы отмечают Радоницу - день поминовения усопших. В этот день на городские кладбища пришли тысячи горожан. roditelski den (10) По традиции на новом и старом кладбищах Уральска с самого утра развернулась огромная торговля искусственными и живыми цветами, стоимость которых по сравнению с прошлыми годами заметно выросла. По словам одной из продавцов таких цветов Анны, торговля в этом году на Радоницу намного ниже. - В этом году многие приезжают на новое кладбище уже с цветами. Кто-то купил их заранее на рынке, а кто-то едет сюда со старого кладбища и купили венки там. Цена цветов варьируется от 25 тенге за "худую" веточку гвоздики до 600 тенге за ветку сакуры. Также в наличии есть и мини-букеты, которые стоят от 600 до 1500 тенге, - пояснила Анна. - Есть и венки, на них цены начинаются от тысячи тенге и выше, но на родительский день в основном покупают одиночные цветы или же букеты, поэтому ассортимент венков небольшой. Также кроме исскуственных цветов в торговых палатках можно было купить живые гвоздики, хризантемы, розы и тюльпаны. К слову, многие православные жаловались на то, что когда они приходили убираться на могилах родных, на обочинах кладбища были горы мусора, которые вывезли буквально за день до праздника. - Ежегодно одна и та же проблема. Приходим убираться на кладбище, а тут горы мусора везде, никто не хочет вывозить. Цены на могилы совсем не дешевые, а следить за чистотой никто не хочет, - жалуется житель города Юрий. - Вы посмотрите на камень, на котором написано "Городское кладбище". Там буквы были плитками изначально написаны, а сейчас просто скотчем налеплены. Плитка, которой обклеен этот камень, тоже вся потрескалась, никому нет дела до этого. Стоит отметить, что в этом году на кладбище прекратилась торговля алкоголем и прочими напитками, осталось лишь несколько мест, где продавали шашлык из свинины по 800 тенге. На новое кладбище, которое находится на Свистун-горе, горожане могли доехать на автобусах  №2, 5 и 22. Правда, из-за большого количества машин движение было затруднено. roditelski den (1) roditelski den (2) roditelski den (3) roditelski den (4) roditelski den (5) roditelski den (6) roditelski den (8) roditelski den (9) roditelski den (11) roditelski den (12) roditelski den (13) roditelski den (14) roditelski den (15) roditelski den (16) roditelski den (7) FduYyjBlSy4 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА