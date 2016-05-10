Сообщение о том, что в ЗКО пропал пенсионер поступило в ДЧС 3 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО,тело 79-летнего мужчины было найдено в реке Урал в Затоне  Чапаева 6 мая в 15.00. - Тело было извлечено из воды в три часа дня 6 мая. В поисках принимали участие 6 человек личного состава,- пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Другие подробности ЧП выясняются.