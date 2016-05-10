Учёные намерены использовать препарат, снижающий выработку тестостерона. Такими свойствами обладает медикамент для лечения рака предстательной железы, сообщает informburo.kz. ukol_www.lib3.podelise.ru ukol_www.lib3.podelise.ru Команда шведских ученых пришла к выводу, что лекарство от рака простаты Degarelix, останавливая производство тестостерона, поможет снизить половое влечения и обуздать сексуальные порывы у педофилов "С помощью этого проекта мы хотим исследовать методы предотвращения сексуального насилия над детьми. Тридцать человек получат уколы Degarelix, а также пойдут психологические тесты, предназначенные для измерения их полового влечения и контроля импульсов", - заявил руководитель проекта Кристофер Рам. По его словам, сейчас каждая десятая девочка и каждый двадцатый мальчик подвергается подобным действиям, а значит существует настоятельная необходимость найти более эффективные способы борьбы с педофилией. Все те, кто собирается принять участие в проекте, будут волонтерами, которые хотят проверить себя, и не были осуждены за какие-либо преступление. Но в будущем тест может назначаться пациентам, которые освобождаются из психиатрических больниц, а также заключенным, выходящим по условно-досрочному освобождению. Вместе с тем, некоторые эксперты высказали опасения, что медикаментозное лечение является мягким вариантом, и это приведёт к тому, что педофилия будет рассматриваться как заболевание, а не преступление. Напомним, в Казахстане вступил в силу закон, направленный на совершенствование системы защиты прав детей. Документ предусматривает химическую кастрацию педофилов. Ранее заместитель генерального прокурора Нурмуханбет Исаев предложил кастрировать педофилов сразу после выхода на свободу. Статистика показывает, что чаще всего последние снова совершают подобные преступления. После было предложено создать реестр педофилов. Также в профильных госорганах шло обсуждение вопроса ужесточения наказания в отношении педофилов. По поручению Администрации Президента рабочая группа стала изучать вопросы совершенствования законодательства по предупреждению и профилактике сексуального насилия в отношении детей. И чуть более месяца назад Парламент одобрил химическую кастрацию. Педофилам будут делать инъекцию, после чего они некоторое время не будут испытывать полового влечения.