Сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы активисты Уральска устроили первый песенный флешмоб, где исполняли военные песни, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20160509_122823 В парке культуры и отдыха в 12 часов началось празднование Дня Победы. Ветеранов и всех желающих повара воинской части "Сокол" угощали солдатской кашей. Всех гостей встречал оркестр, исполняющий военные мотивы. Поздравить ветеранов пришел аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, который пожелал ветеранам долгих лет жизни. - Дорогие наши ветераны войны, тыла и труда, спасибо вам за чистое небо над головой. Благодаря вам мы сейчас живем в мире и согласии. Долгих вам лет жизни и большого здоровья, - пожелал ветеранам глава региона Алтай КУЛЬГИНОВ. Для ветеранов вокальные и хореографические коллективы города устроили концерт. Пожилые люди с удовольствием подпевали артистам и пускались танцевать. - Поздравляю всех с 71-летней годовщиной Дня Победы. Всех ветеранов, которые не спали ночами, защищая нашу Родину, поздравляю с этим днем. Молодому поколению хочу сказать, что вы живете в хорошее, мирное время. Хорошо, что вы не знаете, что такое война, как это жить без хлеба и еды. Живите и радуйтесь жизни, ведь у вас все для этого есть, - сказал ветеран Миржан АБДРАХМАНОВ. В это же время около фонтана в парке активисты Уральска устроили песенный флеш-моб. Исполнить всеми любимые песни собралось около ста человек, которые подпевали солисту под гармонь. 20160509_125656 20160509_125705 kasha9maya (1) kasha9maya (2) kasha9maya (3) kasha9maya (4) Миржан АБДРАХМАНОВ kasha9maya (5)   0qrfDWHvdWI Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА