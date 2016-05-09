В 11 утра на площади Победы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". stella 9 maya (6) Начало было назначено на 11 часов, однако уже в 10 утра площадь была полна народу. Люди с Георгиевскими и голубыми «Лентами Победы» приветствовали друг друга и поздравляли с праздником. Горожане пришли возложить цветы целыми семьями. После начала торжественной части память погибших почтили минутой молчания. Собравшихся поздравил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. - 71 год прошел со дня Великой Победы, которая далась нам нелегко. Наши герои сражались, не жалея себя, полтора миллиона казахстанцев воевали за Родину, миллионы людей в тылу трудились ради победы. Мы не должны забывать подвиг наших героев. Мы ценим Вас, гордимся Вами, преклоняемся перед Вами. Хочу пожелать в первую очередь здоровья Вам - ветераны, Вашим близким и всем западноказахстанцам, - пожелал аким ЗКО. После этого состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Тысячи уральцев встали в очередь, чтобы почтить память сражавшихся за Родину. После возложения цветов ветеранов на автобусе отвезли в парк, где проходило мероприятие "Солдатская каша". stella 9 maya (2) stella 9 maya (3) stella 9 maya (4) stella 9 maya (5) stella 9 maya (9) stella 9 maya (11)   stella 9 maya (14) stella 9 maya (15)   stella 9 maya (8) stella 9 maya (10) stella 9 maya (12) stella 9 maya (13) stella 9 maya (16) stella 9 maya (17) stella 9 maya (18) stella 9 maya (19) stella 9 maya (20) stella 9 maya (21) stella 9 maya (22) stella 9 maya (23) stella 9 maya (24) stella 9 maya (25)   stella 9 maya (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА