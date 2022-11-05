50-летний мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Жаркенте

Ещё один человек пострадал. Фото: МВД РК В пресс-службе МВД сообщили, что грузовая Volvo и Mitsubishi Pajero столкнулись четвёртого ноября на пересечении улиц Конаева и Ходжамьярова. 50-летний пассажир Mitsubishi погиб на месте, 37-летний водитель внедорожника пострадал. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком. Полиция проводит расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.