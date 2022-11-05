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Происшествия

50-летний мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Жаркенте

Ещё один человек пострадал. Фото: МВД РК В пресс-службе МВД сообщили, что грузовая Volvo и Mitsubishi Pajero столкнулись четвёртого ноября на пересечении улиц Конаева и Ходжамьярова. 50-летний пассажир Mitsubishi погиб на месте, 37-летний водитель внедорожника пострадал. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком. Полиция проводит расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
50-летний мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Жаркенте
Ещё один человек пострадал.
50-летний мужчина погиб в ДТП в Жаркенте 4 ноября столкнулись грузовая автомашина Volvo и Mitsubishi Pajero. На месте происшествия погиб 50-летний мужчина, который находился в салоне джипа в качестве пассажира. В ДТП также пострадал его 37-летний водитель. Он был доставлен с травмами в больницу. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Pajero на пересечении улиц Конаева - Ходжамьярова проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком Volvo. Сейчас обе автомашины помещены на спецстоянку. По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование.
50-летний мужчина погиб в ДТП в Жаркенте 4 ноября столкнулись грузовая автомашина Volvo и Mitsubishi Pajero. На месте происшествия погиб 50-летний мужчина, который находился в салоне джипа в качестве пассажира. В ДТП также пострадал его 37-летний водитель. Он был доставлен с травмами в больницу. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Pajero на пересечении улиц Конаева - Ходжамьярова проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком Volvo. Сейчас обе автомашины помещены на спецстоянку. По факту с назначением необходимых экспертиз начато расследование.
Фото: МВД РК В пресс-службе МВД сообщили, что грузовая Volvo и Mitsubishi Pajero столкнулись четвёртого ноября на пересечении улиц Конаева и Ходжамьярова. 50-летний пассажир Mitsubishi погиб на месте, 37-летний водитель внедорожника пострадал. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero проигнорировал запрещающий знак светофора и в итоге допустил столкновение с грузовиком. Полиция проводит расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

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