50% смертельных ДТП совершаются водителями, не прошедшими обучение в автошколах - МВД Казахстана
По словам главы МВД, государство утратило контроль за этой сферой.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства заявил, что низкая транспортная дисциплина является одной из основных причин аварий. И этому способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей.
- Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращён государственный контроль за их деятельностью, - подчеркнул Марат Ахметжанов.
Исключена и административная ответственность за некачественную подготовку. Поэтому зачастую учебный процесс проводится формально.
Проведенный МВД анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом, 50% приходится на «самоучек» (не прошедших обучение в автошколах, занимавшихся самоподготовкой). По словам министра, «надо честно признать, что государство утратило контроль за этой сферой».
Премьер-министр Алихан Смаилов, заслушав доклад, сказал, что необходимо изменить подходы к деятельности автошкол.
- Нет достаточной сети автодромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом. Не возобновлено обучение детей в школах правилам дорожного движения, - отметил глава кабмина.
Он поручил министерствам юстиции и внутренних дел рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей.
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