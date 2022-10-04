По словам главы МВД, государство утратило контроль за этой сферой. Patriot упал на бок после столкновения с "Ладой" в Уральске Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании правительства заявил, что низкая транспортная дисциплина является одной из основных причин аварий. И этому способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей.
- Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020 году прекращён государственный контроль за их деятельностью, - подчеркнул Марат Ахметжанов.
Исключена и административная ответственность за некачественную подготовку. Поэтому зачастую учебный процесс проводится формально. Проведенный МВД анализ показал, что в общем числе водителей, виновных в совершении ДТП со смертельным исходом,  50% приходится на «самоучек» (не прошедших обучение в автошколах, занимавшихся самоподготовкой). По словам министра, «надо честно признать, что государство утратило контроль за этой сферой». Премьер-министр Алихан Смаилов, заслушав доклад, сказал, что необходимо изменить подходы к деятельности автошкол.
- Нет достаточной сети автодромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом. Не возобновлено обучение детей в школах правилам дорожного движения, - отметил глава кабмина.
Он поручил министерствам юстиции и внутренних дел рассмотреть вопрос ответственности автошкол за некачественную подготовку водителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.