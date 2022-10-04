Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, нежилой дом горел на проспекте Абая. Площадь пожара составила 90 квадратных метра. Пожар ликвидировали в 20:47. Жертв и пострадавших нет.

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