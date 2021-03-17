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Социум

55 заболевших COVID-19 выявлено в ЗКО за сутки

15 марта был зарегистрирован 51 зараженный. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По-прежнему больше всего заболевших выявлено в Алматы – 307 человек, в Нур-Султане – 203 и Карагандинской области – 101 человек. В ЗКО зарегистрировано 55 зараженных. Выздоровели 4 человека. Между тем стоит отметить, что ЗКО вместе с Алматы и Нур-Мултаном находится в "красной" зоне. 18 марта о новых карантинных мерах должен доложить главн
Дана Рахметова
55 заболевших COVID-19 выявлено в ЗКО за сутки
15 марта был зарегистрирован 51 зараженный.
В ЗКО вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19 за последние сутки
В ЗКО вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19 за последние сутки
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По-прежнему больше всего заболевших выявлено в Алматы – 307 человек, в Нур-Султане – 203 и Карагандинской области – 101 человек. В ЗКО зарегистрировано 55 зараженных. Выздоровели 4 человека. Между тем стоит отметить, что ЗКО вместе с Алматы и Нур-Мултаном находится в "красной" зоне. 18 марта о новых карантинных мерах должен доложить главный санврач области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЗКО коронавирус эпидситуация

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