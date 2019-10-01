Фото из архива "МГ" Как рассказал аким Теректинского района Адиль Жоламанов, в 2019 году были сданы в эксплуатацию два трехэтажных жилых дома в селах Федоровка и Акжайык. – Теперь в наших планах по программе «Нұрлы жер» построить двадцать трехэтажных 6-квартирных домов в селе Токпай, по трассе Уральск-Аксай. Стоимость проекта - более двух миллиардов тенге. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год. Планируем уложиться в 10 месяцев. В пятилетнем плане развития района значится еще строительство 56 жилых домов с 756 квартирами. В первом периоде с 2019 до 2021 года планируем построить 46 домов с 396 квартирами. Общая стоимость проекта - 3,7 миллиарда тенге. Второй период планируем начать в 2022 году и закончить в 2024 году. За это время в районе будут построены 10 домов. Общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда тенге. Если будет решен вопрос финансирования данных проектов, то жилищный вопрос будет решен, - сообщил Адиль Жоламанов. Кроме этого, принято постановление о начале строительных работ на 150 гектарах в селе Айтиево и на 350 гектарах в селе Аксуат. Всего в очереди на получение земельного участка под ИЖС состоят около 10 тысяч человек. – При благополучном решении вопроса мы будем выдавать земельные участки в этих населенных пунктах. По программе проектирования, развития и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры осуществляется электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка. Завершение строительства запланировано на ноябрь текущего года. При строительстве объектов мы ведем строгий контроль за качеством работ и вовлекаем к этому местное население. Каждый, кто заметит или станет свидетелем некачественных работ, нарушений при газификации, строительства водопровода, дома, может обратится в Теректинский филиал партии «Nur Otan», - заявил глава района. Стоит отметить, что в этом году акимат района выдал 234 участка в селе Юбилейное, 632 участка были выданы в Чаганском сельском округе, еще 43 участка были выданы в селе Акжайык на индивидуальное строительство жилья. В поселке Федоровка ведется работа по электрификации 528 участков. После подготовки и подведения коммуникаций участки будут предоставлены в порядке очереди. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.