Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким района, ведется обширная работа по привлечению специалистов в борьбе с дефицитом кадров - Проблема с нехваткой кадров с сфере здравоохранения у нас была. Но на сегодняшний день этот вопрос снят с повестки дня. К нам в регион прибыли на работу 10 молодых специалистов. Из них пять специалистов окончили высшие медицинские учебные заведения страны. Мы предоставили жилье для молодых специалистов, а также создаем все условия для комфортной работы для наших врачей. Стоит также отметить, что больше половины вновь прибывших молодых врачей родом из Шынгырлауского района и сейчас они работают во благо родного края. У нас не было врача-анестезиолога. Мы эту проблему решили путем переобучения своих врачей, которые прошли курсы повышения квалификации и сейчас работают в районной больнице, - заявил Альберт ЕСАЛИЕВ. Выяснилось, что в районе также активно ведутся работы по внедрению цифровизации в сфере здравоохранения. А именно районная больница полностью оснащена компьютерами и ведение амбулаторных записей постепенно переходит в цифровой формат. Стоит отметить, что врачи прошли обучение и в данный момент активно работают по программе "КазМедИнформ", а пациенты могут записаться на прием к доктору или вызвать врача на дом с помощью смартфона. Также стало известно, что в районе провели капитальный ремонт двух фельдшерских, акушерских пунктов и двух медицинских пунктов. Для этих целей из областного бюджета выделено 59 млн тенге. А в поселке Акшат Шынгырлауского района ведется строительство сельской врачебной амбулатории на 35 мест. Строительство планируется закончить в сентябре этого года.