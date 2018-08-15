Стоит отметить, что ремонтные работы по ул. Маметовой ведутся за счет средств КПО б.в. Общая сумма объекта составляет 581 миллион тенге. Застройщиком является ТОО "Nursat", субподрядчик строительства - ТОО "Бірлік". - Из запланированных 50 км отремонтировано около 35 км. Это порядка 35 улиц. Строительство путепровода в районе депо уже находится на завершающей стадии. Планируем сдать его в эксплуатацию в сентябре этого года, - заявил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Так как по улице Курмангазы ведется ремонт коммуникаций, подрядчику был поставлен план на завершение ремонтных работ по данной улице до 1 октября этого года. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал указание навести порядок и на улицах в районе центрального рынка. - Большегрузные машины портят наши дороги. Надо сделать так, чтобы большегрузы останавливались на определенных участках, потом уже микроавтобусами пусть развозят товар по рынкам. А то жалобы поступают именно по этому району. Давайте улицы благоустроим, создадим условия для людей, чтобы была цивилизованная торговля. Что касается деповского моста, то после его сдачи нужно приступать к мосту в районе Омега, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также аким области отметил, что из центральных улиц в ремонте нуждается улица Молдагуловой. - Все дороги отремонтируем, два моста сделаем, аэропорт сделаем, две гостиницы построим. Тогда получится хороший европейский город. Уральск - зеленый и экологически чистый регион, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.