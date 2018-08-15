14 августа аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ ознакомился с ходом ремонта дорог на ул. Маметовой и на деповском путепроводе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стоит отметить, что ремонтные работы по ул. Маметовой ведутся за счет средств КПО б.в. Общая сумма объекта составляет 581 миллион тенге. Застройщиком является ТОО "Nursat", субподрядчик строительства - ТОО "Бірлік". - Из запланированных 50 км отремонтировано около 35 км. Это порядка 35 улиц. Строительство путепровода в районе депо уже находится на завершающей стадии. Планируем сдать его в эксплуатацию в сентябре этого года, - заявил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Так как по улице Курмангазы ведется ремонт коммуникаций, подрядчику был поставлен план на завершение ремонтных работ по данной улице до 1 октября этого года. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ дал указание навести порядок и на улицах в районе центрального рынка. - Большегрузные машины портят наши дороги. Надо сделать так, чтобы большегрузы останавливались на определенных участках, потом уже микроавтобусами пусть развозят товар по рынкам. А то жалобы поступают именно по этому району. Давайте улицы благоустроим, создадим условия для людей, чтобы была цивилизованная торговля. Что касается деповского моста, то после его сдачи нужно приступать к мосту в районе Омега, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Также аким области отметил, что из центральных улиц в ремонте нуждается улица Молдагуловой. - Все дороги отремонтируем, два моста сделаем, аэропорт сделаем, две гостиницы построим. Тогда получится хороший европейский город. Уральск - зеленый и экологически чистый регион, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ.   Фото Медета МЕДРЕСОВА  